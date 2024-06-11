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商品詳細
楽器用のダイナミックマイクロフォンの定番のシュアSM57と普通のケーブルの倍の長さの10ｍのキャノンケーブルのセットです。種類...マイク 単一指向性型SHURESM57-LCShure定価：¥41000#Shure#SHURESM57_LC
http://narcologia.ru/goods/freezer107798.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming942492.html
http://narcologia.ru/goods/kindness262305.html
SM57 / キャノンマイクケーブル10ｍ - レコーディング/PA機器
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