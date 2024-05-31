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- 【頭部管銀製☆ケース付属】YAMAHA ヤマハYFL-311II フルート
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。YAMAHAヤマハYFL-311IIフルート中古品の出品となります。【動作状況】通常動作確認済となります。【商品の状態】通常使用によるスレや傷はございますが、使用に問題はございません。その他状態は写真にてご確認ください。【付属品】ハードケースキャリーケース(チャック片方破損)取扱説明書お探しの方、この機会にぜひご検討よろしくお願い致します。
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