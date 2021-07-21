ギター製作　電動工具セット

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ギター製作で必要不可欠な電動工具のセットです。内容物は・BoschPMR500(トリマー)・RYOBICDD−1020(電動ドライバー)・E-ValueEWS-220R(ランダムサンダー)・トリマー、ドリルビット各種・その他ボール盤や電動ドライバーに取り付けて使えるドラムサンダーなど最近まで使用していたためかなり木の粉を被っていますが問題なく使えます。他にもStewmac製品など出品していますので是非そちらもご覧下さい。