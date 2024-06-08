絵画 風景画 油彩 F6号 フランス美術展出品 ベネチア招待展出品

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黒沢久「運河の風景」 | 絵画・掛軸・額装の木村美術堂-佐世保



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申し訳ございませんが、値下げの交渉や専用の対応などはお受け出来ません。随時値下げの更新は行いますが、あくまで現状の価格でご検討くださいませ。宜しくお願い致します。また他サイトにて同時出品しておりますので、突然に商品を削除する事がございます。予めご了承くださいませ。作家：黒沢久フランス美術展出品ベネチア招待展出品個展7回など〈画〉油彩〈サイズ〉F6号 55×46cm（額縁含む）