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Pearl P-902 ドラムペダル ツインペダル
商品番号 P73007728725
商品名

Pearl P-902 ドラムペダル ツインペダル
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 5,934 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❇️状態：動けます。現状扱いでお願い致します。❇️付属品：本体のみ❇️発送：簡易包装、分解して発送になります。❇️クリーニング：簡易清掃┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅⚠️以下の事をご理解の上で，ご購入の検討をお願いいたします。♣️神経質・完璧求め❌♣️発送の催促・サポート❌♣️定型文への返事は致しません❌♣️中古品理解すること。♣️多忙のため、取引メッセージは省略させて頂きます。♣️1日〜3日以内に発送となりますが、お急ぎの方、ご購入控えてください。♣️コンビニ払い：入金日はお知らせください、期限内に未払い場合、ブロック致します。⭕️ご不明な點がございましたら，お気軽にコメントをください。⭕️最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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