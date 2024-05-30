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- 九谷焼 山本重義作 １０号飾瓶「金襴小紋」共箱入り
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商品詳細
【商品の説明】ブランド：九谷焼山本重義作カラー：金（ゴールド系）現在金価格最高更新中!!サイズ：径約１７ｃｍ高さ約３０ｃｍ【商品の状態】紐付きの共箱、陶歴が付いています。使用状況：未使用ですが、かなり以前の作品です。注意事項：共箱入ですが、箱には経年の感じが見られます。不明点はご質問ください。種類...壺#九谷焼#山本重義#九谷焼花器#九谷焼花瓶#金襴小紋
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