【随心堂】翡翠・ヒスイ　山水風景彫刻　細密彫　玉龜　置物　お守り　骨董　Z56

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商品のサイズは（約寸）：長さ：10cm幅：5cm素人採寸の為、多少誤差ご了承下さい。 大変素晴らしい厳選作品でございます！大事にしていただける方をお待ちしております。経年や使用によるスレ・時代汚れ等御座います。キズ等は目立つ物は画像にてアップ致しますが、見落としなどがあるやもしれませんので恐れ入りますが全体画像にて入念なご確認のほどよろしくお願いいたします。特筆すべきキズや画像上で分からないであろう点、ニュウや割れ、瑕疵は必ず明記するよう心掛けて御座いますが、古いものですので、細かな小キズや古い上手な補修の有無、箱がある場合は蔵汚れや紐の有無・全体の状態などは必ず画像を入念にご参照の上ご検討下さい。後のご使用に関する漏れ・破損は補償出来ませんのでご承知おきください。