JC-22 Jazz Chorus

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商品詳細
ご閲覧ありがとうございます。自宅での使用のみとなりますので目立ったキズや汚れはなく美品であるかと思います。ガリやノイズもございません。動作確認済みとなりますのでよろしくお願いいたします。 概ねキレイな状態ですが、中古品である旨ご理解いただける方以外は購入お控えいただければと思います。オマケで新品未使用のシールド（3m）お付けします。宜しくご検討下さい。#Roland#ギターアンプ#fender
http://narcologia.ru/goods/secretarial342216.html
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