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- 【かっちゃん専用】赤絵の伝統 人間国宝 十四代酒井田柿右衛門作 錦花鳥岩牡丹文皿
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商品詳細
【日本伝統工芸】赤絵の伝統を受け継いでいる、日本の銘窯 人間国宝 十四代 酒井田柿右衛門作の皿になります。この皿は柿右衛門特有の赤絵伝統図柄で描かれた錦花鳥岩牡丹文の皿です。美しい図柄はすべて手描きになります。【皿の寸法】直径１５.５㎝、高さ３.０㎝。【共箱】桐箱、皿立付。【送料】送料込みです。
http://narcologia.ru/goods/conception384357.html
http://narcologia.ru/goods/moisture375469.html
http://narcologia.ru/goods/ordering288079.html
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