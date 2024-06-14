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高野山大僧正　二行書　作者不明　保存箱　MA755
商品番号 R58985098654
商品名

高野山大僧正　二行書　作者不明　保存箱　MA755
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 4,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

縦　約178.5ｃｍ横　約54.3ｃｍ保存箱有シミ有神経質な方のご入札はご遠慮ください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください＃掛軸＃軸＃高野山大僧正　＃二行書
http://narcologia.ru/goods/freshman897956.html
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