アディダス コービーブライアント フィギュア 超レア品

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商品詳細
アディダスコービーブライアントフィギュアアディダスと契約していた時のNBAのレジェンド、コービーブライアントのフィギュアです。数量限定の為超レアです。箱の状態が悪く、中のフィギュアも服が少し汚れがあります。ジャンル（スポーツ選手）···バスケットボール
http://narcologia.ru/goods/waveform414117.html
http://narcologia.ru/goods/calling863450.html
http://narcologia.ru/goods/preference919638.html
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