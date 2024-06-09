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アディダス コービーブライアント フィギュア 超レア品
商品番号 M74250078585
商品名

アディダス コービーブライアント フィギュア 超レア品
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 12,384 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アディダスコービーブライアントフィギュアアディダスと契約していた時のNBAのレジェンド、コービーブライアントのフィギュアです。数量限定の為超レアです。箱の状態が悪く、中のフィギュアも服が少し汚れがあります。ジャンル（スポーツ選手）···バスケットボール
http://narcologia.ru/goods/waveform414117.html
http://narcologia.ru/goods/calling863450.html
http://narcologia.ru/goods/preference919638.html
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