送料込　Seed Classic Style J4 田淵智也　ベース

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2023/10/16音出し確認しました。異常ありません。【出品期間2024年1月まで】※ユニゾン掲載の雑誌欲しい方、おまけにつけます。取引メッセージで教えてください。Seed(シード)エレキベースClassicStyleJ4[TabuchiCustom]UNISONSQUAREGARDEN田淵智也シグネチャーモデルSeedです。中古で譲っていただいたもので、ピックガードのフィルムが剥がし切れておらずノブに挟まっています。フレット残り8、9割程度全体的に状態は良い方で、ネックの反りは少なく、もっと弾きやすくするなら弦高だけ調節していただければ良いかと思います。ヘッドはよくぶつけていたので傷ありです。他、特に目立つ打痕などありませんが、中古品ご了承ください。使用していない間はハードケース内で湿度や温度を保ってベースにとって安全な状態で保管しております。(弦交換はご自身でお願いします)ソフトケース・レンチ等あります。・虹色のストラップ付き・ハードケースがありますので、ハードケースに入れて雨の日を避けてお送りします。・付属ソフトケースはハードケースの外に付けて送ります・ソフトケース＋厚めのプチプチでも対応可能です。＊気になっている方、いらっしゃれば確認事項コメントください【楽器経験者ですその他、商品に関する質問受け付けます。お気軽にコメントください(コメント削除対応可能)高額商品です。ご質問などしっかり対応しますので、ご購入は納得してからでお願いします。】〜小物について〜初心者の方などで、シールド・ピックが必要な方がいらっしゃれば、安いものですが手持ちの余りをおまけにお付けしますので一言お願いします。以下、公式引用2015年にリリースして以降、完売状態が続いていたモデル。ファンのみならずベーシスト待望の再登場となりました。ブランド名である「Seed」の意味合いそのままに、初めてベースという楽器に出会う人達の「種」として、スチューデントモデルながらも、田淵智也の拘りと可能性に満ちたモデルでございます。#UNISONSQUAREGARDEN#田淵智也