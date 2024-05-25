

完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc 完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc



完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc 完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc



完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc 完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc



完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc 完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc



完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc 完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc



完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc 完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc



完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc 完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc



完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc 完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc



完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc 完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc



完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc 完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc



完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc 完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc



完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc 完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc



完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc 完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc



完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc 完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc



完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc 完成品♡キャンバスアート ブランドアート ヘップバーン Francfranc

皆様からの沢山の声を頂き、お手元に届き次第すぐに飾って頂けるキャンバスアートをご用意しました(*ᴗˬᴗ)⁾木枠に貼り付けることで、前からも横からも絵を楽しんで頂ける作りとなっています♬︎☆サイズ☆縦455×横4552つセットの商品になります！正直めちゃくちゃ可愛いです\\(//∇//)\\！！♡キャンバスのみ2枚セット7200円♡お部屋に絵を飾ることで、インテリア空間にメリハリができ、心地良い豊かな場所に生まれ変わります(*´∀`)♪お部屋、お店、オフィス、様々な場所に飾れ家事、仕事、オシャレ、様々なモチベーションUP(˃̵ᴗ˂̵)↑↑‎✿‎他にもオシャレな雑貨やアート作品など出品しております‎✿宜しければご覧下さい(ᴗ͈ˬᴗ͈⸝⸝)♡#ももらんど☆雑貨☆アート-̗̀楽しみ方は色々̖́-✎*同封している付属の押しピンを壁に貼り壁に掛ける。（飾り方、画像9を参考にして下さい）✎*そのまま卓上に立て掛ける。絵のサイズや飾りたい場所に合わせて飾り方を変えれるのも嬉しいポイント♡売り切れの場合、在庫が無い為制作するのに1ヶ月程かかってしまいますので悩まれている方は早めのお買い求めをお勧めします(´ー｀)全て手作業で木枠に打ち付けている為、後ろ面の荒さは多少なりともあります。細部まで完璧を求める方はご遠慮下さい。【※注意事項※】■素材の特性上、直射日光やライトが長時間あたる場所で使用しないでください。■壁掛けにする場合は、平らな壁面にお掛けください。落下すると大変危険ですのでご注意ください。■地震の際には十分にお気をつけください。■付属のピンがゆるんでいないか定期的に確認し、緩みや破損が発生した場合は、壁掛け使用を中止して下さい。