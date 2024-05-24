ポケモンカード　デッキシールド　ピカチュウのしっぽ　32枚入り　2個セット

ポケモンカードゲーム デッキシールド スリーブ ピカチュウのしっぽ 32枚入り 2個 セットです購入し、自宅保存していました 状態は写真をご参照下さい。状態確認の写真撮影は追加で行いますので声掛けお願いします。値下げ交渉、専用ページ作成には応じません(返信しません)



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