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ポケモンカード　デッキシールド　ピカチュウのしっぽ　32枚入り　2個セット
商品番号 T80438041590
商品名

ポケモンカード　デッキシールド　ピカチュウのしっぽ　32枚入り　2個セット
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム　デッキシールド　スリーブ　ピカチュウのしっぽ　32枚入り　2個　セットです購入し、自宅保存していました　状態は写真をご参照下さい。状態確認の写真撮影は追加で行いますので声掛けお願いします。値下げ交渉、専用ページ作成には応じません(返信しません)
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