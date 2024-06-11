1/6 フローティング ガン アクセサリー パック

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1/6スケールのアクセサリーパックです。ディテールも細かくとても映えます！商品は写真一枚目の下段1/6スケールのアイアンマンにぴったりのアクセサリーパックのみになります。アイアンマン・フィギュア本体は付属しません。・発光機能について専用電池で一部のパーツが発光するようです。こちらでライトアップの確認はしておりません。動作未確認ということでご理解ください。・組み立てについてパーツ組み立て式になっており、ホットトイズ社のアイアンマン・マーク50に装着することができます。・商品の状態について購入後は暗所にて保管しておりましたので大きな変色や大きな傷や破損等は見受けられませんがあくまで中古品になりますため、状態はお写真でご判断ください。海外製のためもともとパッケージに凹みや折れがございます。トラブル防止の為、何かご不明な点がございましたらご購入前に必ずご質問ください。・発送について商品のパッケージを包むダンボール包装にて発送致します。また、中古品につき発送後の返品・交換はご対応致しません。ご理解よろしくお願い申し上げます。※メーカー等の詳細は不明です。※ホットトイズ社製品ではありませんのでご注意下さい。フィギュア種類···スケールフィギュアスケール···1/6