Fender TwinAmp フェンダー ツインアンプ

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商品詳細
FenderTwinAmpになります。約15年ほどの前に大手楽器店にて新品購入した物です。ライブでは2〜3回使用したのみで、その後は自宅Studioにて年に数回電源をいれて1〜2時間程弾く程度でした。真空管のヘタリはないと思いますが、大音量での長時間のテストはしていないことと、やはり経年劣化はあると思います。※発送前アンプテストでは、両チャンネル共にVo5〜7位までの大音量での出力確認をしています。(かなり耳にくる爆音で30分弾きましたが、問題無し)クリーンチャンネルヴォリゥームに若干のガリがあるくらいでスプレー等のメンテナンスでよいかと思われます。全体的に目立った傷や汚れはありません。真空管は取り付けたまま、割れ物注意で発送します。フットスイッチもお付けしますが、おまけとします。というのも、真ん中のGAINSELECTというボタンのみが赤く点灯時はGAINチャンネル、その真ん中を点灯させたまま、右のREVERBボタンを踏むとクリーンチャンネルになります。左のCHANNEL SELECTボタンを使用せずに、CHANNEL切り替えとなっています。壊れているのか、使用方法が違うのか分かりませんが、とりあえず上記の方法であれば、ノーマル⇔ゲインチャンネル切り替えはできる状況です。REVERBのオン、オフの切り替えは結局分かりませんでした。※当方は購入当時から使用してませんでした。あくまでも中古品であり購入後の製品保証は当方ではできません。特にこの手の真空管アンプはトランジスタとは違い、ある程度のメンテナンス知識が必要です。ご理解の上購入検討をお願いいたします。購入から発送まで、仕事の都合で数日頂きますがなるべく迅速に対応しますので、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/capitation851508.html
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