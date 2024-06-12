抹茶碗　有田焼or伊万里焼or波佐見焼

茶道を習っていた母が購入した物で、実家の飾棚に飾っていました。釉薬が綺麗な色合いを出しており、母のコレクションの中でも良品だと思います。素人目ですがキズ等はなく状態は良好です。ただ化粧箱は無く抹茶碗のみの出品です。写真にて商品状態をご確認・ご理解の上、ノークレーム、ノーリターンでご理解を頂ける方のみ購入ください。グラス/カップ/酒器···茶器/抹茶碗切子/焼き物ブランド···有田伊万里焼皿/プレート形状···丸種類···茶道具



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