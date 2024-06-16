e-sax アルトサックス　消音器

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商品詳細
e-saxタイプⅡアルトサックス用です。私はマンションで使用していました。音が全く聞こえなくなることはありませんが、消音されて練習できました。ヘッドホンで動作確認してます。内側にシミがあります。右手をいれるところの黒いスポンジ部分が剥がれかけてきたので自分で貼り直しています。自分で貼り直しましたが、特に不具合もありません。消音も変わらないと思います。ただまた剥がれる可能性は高いので貼り直しが必要になるかもしれません。楽器を固定する黒い部分が少しベタつきますが使用には問題ありません。付属のCDあり。付属のストラップ、説明書、イヤホンはありません。プチプチで包んで送り状を貼る簡易包装で発送する予定です。
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