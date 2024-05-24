掛け軸 田中香石 猛虎之図 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です ...

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掛け軸田中香石猛虎之図絹本希少軸装茶道具掛軸美品です（古い掛け軸ですが美品です）。サイズ（本紙）407×1220ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 田中香石 香石 猛虎之図 猛虎 虎 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け 値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#田中香石#田中_香石#香石#猛虎之図#猛虎#虎#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...動物