透かし彫り回転香炉 茶香炉 美術品 香道具 茶道具 仏道具 陶器 陶芸

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商品詳細
種類...香炉状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。高さ:17.5CM口経さ:12.5CM底経さ:12.5CM
http://narcologia.ru/goods/contemplate805577.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement436799.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric700545.html
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