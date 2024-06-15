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Backstreet Boys　バックストリートボーイズ 　直筆サイン入り生写真
商品番号 S43315827743
商品名

Backstreet Boys　バックストリートボーイズ 　直筆サイン入り生写真
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BackstreetBoysのメンバー４人（Brian、Nick、A.J.、Howie）の直筆サイン入り生写真（サイズ／２Ｌ）です。ケヴィンが脱退していた時のライブ、ThisIsUsTourJapanTour2010の神戸記念ワールドにてMeet＆Greetに参加した際に付属していたものです。おまけとしてMeet＆Greetにてもらった写真１枚目左上のポストカード、右上Unbreakable購入時に付いていたシールをお付けします。サイズは17.6cm×12.6cm。大切に保管していましたが、部屋の整理中の為、お譲りします。飾らずに暗所にて保管していました。比較的きれいな状態ですが、中古という形となります。神経質な方の落札はご遠慮下さい。即購入可能。発送時は折れ曲がらないよう丁寧に梱包します。グッズ種類...フォトカード
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