BackstreetBoysのメンバー４人（Brian、Nick、A.J.、Howie）の直筆サイン入り生写真（サイズ／２Ｌ）です。ケヴィンが脱退していた時のライブ、ThisIsUsTourJapanTour2010の神戸記念ワールドにてMeet＆Greetに参加した際に付属していたものです。おまけとしてMeet＆Greetにてもらった写真１枚目左上のポストカード、右上Unbreakable購入時に付いていたシールをお付けします。サイズは17.6cm×12.6cm。大切に保管していましたが、部屋の整理中の為、お譲りします。飾らずに暗所にて保管していました。比較的きれいな状態ですが、中古という形となります。神経質な方の落札はご遠慮下さい。即購入可能。発送時は折れ曲がらないよう丁寧に梱包します。グッズ種類...フォトカード



2023年最新】backstreet boys サインの人気アイテム - メルカリ



Backstreet Boys バックストリートボーイズ 直筆サイン入り生写真-



BACKSTREET BOYS バックストリートボーイズ 直筆サイン | labiela.com



BACKSTREET BOYS バックストリートボーイズ 直筆サイン-



2023年最新】backstreet boys サインの人気アイテム - メルカリ



Backstreet Boys バックストリートボーイズ 直筆サイン入り生写真-



Backstreet Boys バックストリートボーイズ 直筆サイン入りボード ...



バックストリートボーイズ グッズ 有名な高級ブランド 9600円引き www ...



バックストリート・ボーイズが日本語に挑戦！「直筆サイン」を ...



Backstreet Boys バックストリートボーイズ 直筆サイン入り生写真-



Backstreet Boys Fan Club Japan



backstreet boys バックストリートボーイズ プラチナグッズ 【 開梱 ...



バックストリート・ボーイズのニック・カーター、来週11・14からの来日 ...



バックストリート・ボーイズ直筆サイン入りパーカーが当たる！1周年 ...



バックストリート・ボーイズが日本語に挑戦！「直筆サイン」を ...