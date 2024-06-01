FANTASTICS × シナモロール ぬいぐるみ八木勇征 YUSEI ×2

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人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBE※周りのお値段を見て、突然削除して再出品の可能性があります。ご了承下さい。⭐︎オンラインゲームで獲得したまま未開封です。2個入りで袋に入ってました。ぬいぐるみに触れていません。FANTASTICS×シナモロールぬいぐるみ⚪︎八木勇征YUSEI×2【タグ付き新品未使用】ペット、喫煙者無し。匿名配送！【潰れないようにゆうパケットプラスで発送予定】プライズ品になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。単品お値下げ不可。まとめ買いでお値下げ交渉可能。