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商品詳細
￼JO1ペンライト日プペンライトの2点セット(+特典)￼一度ライブで使用しております、鞄にいれていたため擦れや傷はややあるかと思います。箱無し、特典トレカ付電池を抜いての発送になります。￼即購入可能JO1與那城奨 川尻蓮 白岩瑠姫 河野純喜 佐藤景瑚 川西拓実 木全翔也 大平祥生 金城碧海 鶴房汐恩 豆原一成
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