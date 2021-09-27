GRASSY期 チョユリ トレカ

アルバム2冊特典トレカ2枚封入トレカ6枚ステッカー4枚(2種2枚ずつ)メッセージカード1枚ポスター2枚トレカはトレカファイルにて保管していました。グッズ等整理の為出品です。※海外製品ですので、初期傷、汚れ等見落としている場合がございます。神経質な方はご遠慮下さい。※何か質問ございましたらコメント下さい。即購入可チョユリizone



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