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【美品】ピカチュウプロモ５枚chr２枚セット
商品番号 F43474068863
商品名

【美品】ピカチュウプロモ５枚chr２枚セット
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 3,124 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...ポケモンカード(ポケカ)レアリティ...CHR、プロモコレクション整理のため出品しますご覧いただきありがとうございます。普段は２重スリーブ硬化ケースに入れて暗所に保管してます確認した所傷や白かけはありませんがトラブル防止のためプレイ用でお願いいたします。丁寧に折れ防水対策をしてクッション材に入れて配送いたします。こちらの配送方法で問題ない方のみご購入お願いいたします。ご理解の程よろしくお願いいたします。ボックスパックシングル...シングル
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