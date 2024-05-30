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- 専用 バンドーレン（Vandoren） クラリネットリード3 2箱セット新品
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商品詳細
●状態：楽器屋さんで購入し、未開封です。●カバー：あり●ヤケ：なし●ヨレ：なし●サイズ：3●数量：2箱●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。
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