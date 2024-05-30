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専用　バンドーレン（Vandoren）　クラリネットリード3　 2箱セット新品
商品番号 W97838296386
商品名

専用　バンドーレン（Vandoren）　クラリネットリード3　 2箱セット新品
ブランド名 バンドーレン
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●状態：楽器屋さんで購入し、未開封です。●カバー：あり●ヤケ：なし●ヨレ：なし●サイズ：3●数量：2箱●その他、注意事項：こちらの商品は即購入していただいて構いません。
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