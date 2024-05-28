PSA10 ピカチュウV SR 仰天のボルテッカー

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商品詳細
ワンオーナー品になります！コレクションにいかがでしょうか？梱包は鑑定ケースに入ったままクリスタルパックに封入後、破損・濡れ対策を行います。PSA鑑定済ではございますが横線、縦線、白かけ等ある場合がございます！トラブルを避けるため神経質な方のご購入はお控えください。ポケモンカードポケカ
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