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PSA10 ピカチュウV SR 仰天のボルテッカー
商品番号 N60139470126
商品名

PSA10 ピカチュウV SR 仰天のボルテッカー
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 3,663 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワンオーナー品になります！コレクションにいかがでしょうか？梱包は鑑定ケースに入ったままクリスタルパックに封入後、破損・濡れ対策を行います。PSA鑑定済ではございますが横線、縦線、白かけ等ある場合がございます！トラブルを避けるため神経質な方のご購入はお控えください。ポケモンカードポケカ
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