鬼滅の刃　中国　限定　アクリル　キーホルダー

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鬼滅の刃 中国限定 アクリルキーホルダー▫︎竈門炭治郎▫︎竈門ねずこ▫︎我妻善逸▫︎胡蝶しのぶ▫︎冨岡義勇▫︎嘴平伊之助計6点セット写真で商品に傷のようなものが見られますが、商品を保護するカバーのようなものが上から被さっているため、商品には問題ないかと思われます。※新品未使用ですが、自己保管のため完璧をお求めの方の購入はご遠慮ください。※トラブル防止の為、気になる点が少しでもある場合はコメントをお願い致します。