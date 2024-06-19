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鬼滅の刃　中国　限定　アクリル　キーホルダー
商品番号 B60800308325
商品名

鬼滅の刃　中国　限定　アクリル　キーホルダー
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 6,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

鬼滅の刃　中国限定　アクリルキーホルダー▫︎竈門炭治郎▫︎竈門ねずこ▫︎我妻善逸▫︎胡蝶しのぶ▫︎冨岡義勇▫︎嘴平伊之助計6点セット写真で商品に傷のようなものが見られますが、商品を保護するカバーのようなものが上から被さっているため、商品には問題ないかと思われます。※新品未使用ですが、自己保管のため完璧をお求めの方の購入はご遠慮ください。※トラブル防止の為、気になる点が少しでもある場合はコメントをお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/plaque113807.html
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