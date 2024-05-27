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焼き物壺
商品番号 D83307296661
商品名

焼き物壺
ブランド名 Dspare
特別価格 税込 5,280 円
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商品詳細

カラー···グリーン種類···壺上野焼だと思います。香春　窯製サイズ/直径30cmH25cm
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