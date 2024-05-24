BACH バック　フリューゲルホルン　マウスピース　1-1/2C FL

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BACHバック フリューゲルホルン マウスピース 1-1/2CFLトランペットでも1-1/2C位のサイズを使用していた時、使用していましたが、持ち替えはかなり楽でした。今は別のサイズを使用しており、使用することも少ないので、出品します。もちろんぶつけたり落としたことはありませんが、若干シャンクに歪みがあるように見えます。その他演奏に支障のあるような凹みはキズはありません。【モデル】11/2C【カップ】中くらいのカップで、多くの人が好むタイプです。また、B♭、C、Dトランペットを持ち替える人にも好まれています。(No.10バックボア)【カップ深さ】M...普通【直径】17.00mm【リム】MW角が立っていない。【仕上げ】銀メッキ仕上げ【特徴】直径が大きく、中くらいのカップでオールラウンドに使える。種類···フリューゲルホルンアクセサリー・パーツ···マウスピース