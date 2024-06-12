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- CF8 時代輪島菊桐蒔絵黒塗桶形吸皿五客 / 金蒔絵木製漆器銘々木皿溜茶懐石会席
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商品詳細
☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】「時代輪島菊桐蒔絵黒塗桶形吸皿五客」菊桐蒔絵が施された黒塗吸皿です。高貴な文様に天然木の温かみある素敵な木皿でございます。収まっていた木箱がございますが、蓋がなく傷みも激しい為お付けしません。【寸法】直径約10.8cm高さ約3.8cm深さ約2.3cm※若干の誤差や個体差はご了承願います【状態】経年によるスレ、小キズ、ヨゴレ、ヤケ等の時代感はありますが、カケヒビガタツキ等目立つダメージはないものです。※画像10参照尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#銘々皿#小皿#小鉢#酒器#盃#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#木製#漆器#漆芸#黒塗#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#20k803g5k303g
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