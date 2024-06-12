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- 【値下げ】Roland 電子ドラム用トリガーセンサー４点セット
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商品詳細
Roland RT-10T×３RT-10K×１RT-10Tの１つには目立つ打痕がありますRT-10Tはピエゾ部のクッションコーンをメンテ品と交換して新品同様の感度になっていますRT-10Kは若干へたりがありますが、普通に使用可能ですよろしくお願いいたします
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