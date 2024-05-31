初回限定版のDVDになります。本編のDVDは未再生で、特典のDVDは一度再生しています。映画のグッズ（パンフレット、ポストカード、ステッカー、特典クリアしおり）付きのセットです。DVDの特典ステッカー以外は、開封済みで外袋はありません。クリアしおりは、表面の擦れ傷があります。ステッカーは、切り離しているものがあります。パンフレットは、複数回中を見ているため、トレーシングペーパーに凹凸が出来ています。ラバーフィギュアは、白です。人気グループ···SnowManスノーマン佐久間大介三森すずこ佐倉綾音杉田智和悠木碧石川界人本田貴子柴田秀勝白蛇縁起



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