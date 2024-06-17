クロード・モネ『睡蓮』（水の風景）ポラロイドミュージアムレプリカ複製画

トラブル防止の為、お手数ですがご購入いただく前に必ず以下の商品説明を最後までお読みいただきますようお願い致します。【ご注意】お品物の到着日時指定は購入者様ご自身でお手続きをお願い致します。当方ではミスによるトラブル防止の為、日時指定を承っておりません。複数購入は購入前のコメントで送料分お値引きします。同梱にご同意頂ける方のみ。欢迎多次购买。提供折扣。Multiplepurchaseswelcome.Discountavailable.■出品商品■撮影備品などは付属しません。ポラロイド社ポラロイドミュージアムレプリカコレクション正規品クロードモネ 睡蓮 水の風景複製画 額装■付属品■レプリカ証明書他画像に掲載■状態■アンティーク仕上げの額縁になりますが内側の1箇所に擦れがございます。画像にてご確認をお願い致します。パンフレットの端に折れ目がついております。■その他特筆すべき点■当方専門家ではございませんので画像にてご判断をいただける方のご購入をお願い致します。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。■額縁全体サイズ■おおよそ 実寸値外寸40.5×44.5cm厚さ 2〜2.5cm（額縁の立体突起部含む）内寸 29.6×33.4cm家庭用メジャーでの素人採寸です。ミリや数センチ単位の誤差で返品をお申出になられる方の購入はお断り致します。サイズはおおよそになります。■発送方法■メルカリ宅急便 匿名配送※商品内容及び付属品に記載した物が出品アイテムとなります。画像や商品説明等の転載、引用はお断りします。



クロード・モネ『睡蓮』（水の風景）ポラロイドミュージアムレプリカ ...



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洋画家 クロード・モネ ポプラ 1875年 複製画 ポラロイド ...



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クロード・モネ♡ジヴェルニーのモネの庭♡ 絵画 | www.vinoflix.com



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