【即購入OK 】未使用　本紫檀　平花台　唐木　無垢材　希少　紫檀　日本製　美品

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自宅保管品 未使用蔵出し40数年前新品を購入後、使用せず蔵で大切に保管していました。無垢材で、本紫檀中心部の芯材のみ使用した、暗紫紅色の光沢のある贅沢な逸品です。花台上下は年輪が、側面は縞模様が明瞭に表れた美品です。無垢材本来の美しさが、日本庭園を思わせるような形と美しい艶に表れ、花台だけでも絵になります。あえて「目止め」はせず、日本製らしく自然な仕上がりです。サイズ:幅 38cm奥行き 17cm高さ 3.5cm#私オールドローズが出品した唐木製品はこちら！#未使用 #本紫檀 #唐木 #平花台 #無垢材 #日本製 #唐木家具 #紫檀種類...その他