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- 【茶碗 うさぎのダンス1】吉村楽入 共箱
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商品詳細
サイズ径11㎝ 高さ8.5㎝♪そそらそらそらうさぎのダンス♪♪♪淡い黄色の御茶碗が満月のよう…12匹のうさぎが仲良く手をつないで踊っています…カワイイです！！とても可愛いユーモアあふれるお茶碗です。新品未使用、共箱、共布、陶歴書付きです。種類···茶道具春月見卯干支運動会作詞：野口雨情作曲：中山晋平そそらそらそらうさぎのダンスタラッタラッタラッタラッタラッタラッタラあしでけりけりぴょっこぴょっこおどるみみにはちまきラッタラッタラッタラそそらそらそらかわいいダンスタラッタラッタラッタラッタラッタラッタラとんではねはねぴょっこぴょっこおどるあしにあかぐつラッタラッタラッタラ
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