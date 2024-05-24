Legend エレキギター　ストラトタイプ　ブラック　ブラック

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タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···Stratocasterご覧いただき誠にありがとうございます。現状は下記の通りですが気候、配送の衝撃等で多少違いはあるかと思います。中古品になりますので画像で状態をご確認の上ご検討いただければと思います。(音)アンプにて音出し確認済み。(ネック)ほぼストレート(弦高)普通(傷等)小傷多数あり。目立つ大きな傷は指板に削れのようなものがあり。演奏に支障なし。画像を参考にして下さい。(フレット残)7割程度(ノブ)各ノブ反応あり。セレクタースイッチのリアに合わせたところの接触が若干悪いです。各トーンにも若干ガリあり。演奏に問題なし。(トラスロッド)未確認。(その他)出品にあたり弦を新品に交換しました。裏蓋のネジが2個しかありません。ペグが全体的に硬いです。分解して清掃しましたが油をさすなどした方がチューニングしやすいかと思います。アームありますが錆があります。(個人的な感想)使用感はありますがまだまだ活躍できるかと思います。素人の検品のため見落とし等もあるかと思います。ご自身でメンテナンスできる方にご検討頂ければと思います。画像のものが全てです。発送は緩衝材で梱包の上画像にあるソフトケースに入れて発送します。できる限り、確認可能なことは確認し、記載しております。記載していないことは確認していないか、もしくはこちらでは分かりかねることになります。送料が高額のため返品はお受けしかねます。画像で判断の上ご購入して下さい。よろしくお願い致します。