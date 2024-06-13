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現代アート　フルイドアート　ポーリングアート　抽象画
商品番号 F63427463092
商品名

現代アート　フルイドアート　ポーリングアート　抽象画
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 5,658 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フルイドアートアーティスト『千賀輝天』によるアート作品。一点物です。自身、お気に入りの中の１つなる物ですので、大事に飾っていただける方に購入していただきたいです。いいねはうれしいけど、コメントの方がうれしいです。質問等があれば遠慮なくしてください。
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