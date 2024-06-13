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- 北岡文雄 木版画 馬群図 額装 1964年
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商品詳細
シンプルでありながら立体感、馬の息吹や蹄の音が聞こえてきそうな静かな躍動感。経年で画紙がやや温かみのある色合いとなり、ワイン色のマット、シルバーの額装がとても美しい作品です。かなり古いもので、額にはところどころに目立たないかすりキズがあり、ガラスパネルがずれないよう額に固定されていますが、全体的におおむね良好な状態です。■作家北岡文雄（1918-2007）■タイトル「馬群図」■仕様木版画1964年直筆サイン額装■サイズ額：約26×32cm絵：約6.8×10.2cm+余白（サイン）自宅保管の中古品としてご理解いただける方にご購入いただければと思います。※ご購入直後など何かコメントを頂けますと安心です。#北岡文雄#木版画#動物
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