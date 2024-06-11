

Pearl 薄型ドラム【コンパクト・トラベラー】専用ケース付 Pearl 薄型ドラム【コンパクト・トラベラー】専用ケース付



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【超美品】Pearl コンパクト・トラベラー種類···ドラムセット※先月購入※画像の値段で購入も、未使用 ※専用バックに入れて、外側を段ボールで梱包しなおしての配送になります。超薄型の口径10\"のスネアと18\"のバスドラムをパッケージした“トラベル・コンセプト”のコンパクトドラム。折りたたみが可能で手軽に持ち運べるようグリップを標準装備。付属の専用のケースを使えば、いつでもどこでも持ち運んで気軽にベーシックなドラムプレイが楽しめます。【セット内容】バスドラム：18 ×1スネアドラム：10\" ×1タムマウントブラケット ×1専用バッグ ×1※画像のペダルやシンバルは付属しません※新品未使用一度は組み立て、ペダルで数回バスドラの音を確かめました。ベッドに試した後がわずかにあります。スネアは組み立てすていない新品です。※別のドラムをすでに持っておりコンパクトなものが欲しかったのですが別なものも購入したので不要になりました。、配送はらくらくメルカリ便の予定です。2500円かかるため、こちらのお値段にしました。個人が梱包しますので、お店で買ったような完璧な包装にならないことを、ご理解の上ご購入頂けたらと思います。角等は破損のないように補強をしてお送り致します。