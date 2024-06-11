LITTLE JAMMER

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商品詳細
父のコレクションで代理で出品しています。詳しいことは分からないのですが、動作確認は問題ないそうです。保管期間が長いのでもろもろご理解いただければと思います。お人形は6体で、カートリッジは1つです。写真1枚目が内容すべてです。専用の箱は無いのですが、もうすこしみがいてから一体ずつお包して発送いたします。
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