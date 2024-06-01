NUX MG-30 (エレキギター用)

エフェクトタイプ···マルチエフェクター種類···エレキギター用NUXMG-30マルチエフェクター2023年5月に購入し、自宅内で数回使用しました。付属品完備、欠品なしです。本体の状態もかなり良好で、液晶保護シールも貼ったままです。箱に少し凹みがあります。動作確認済みです。◯付属品電源アダプターフットスイッチフットスイッチ用ケーブルUSBtype-cケーブル(アップデート用)



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