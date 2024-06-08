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[DODGEBALL KINGDOM]RMPG SILVER グッズ5点セット
商品番号 C52930874128
商品名

[DODGEBALL KINGDOM]RMPG SILVER グッズ5点セット
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 7,654 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DODGEBALLKINGDOMチームSILVERのグッズ5点セットです！【メンバー】ZIN・KENTA・YAMASHO・KAZUMASHOHEI・MAKOTO・TAKAHIDE・TAKUMA【内容】・HOODIE/Lサイズ・SWEATPANTS/Lサイズ・マフラータオル・メガホンうちわ・マスク全て新品未使用品です。購入してから暗所にて保管しておりました。このままダンボール又は袋に入れて発送させて頂きます。即購入⭕️バラ売り❌他サイトでも出品しておりますので急に取り消す場合がございます。予めご了承ください。#THERAMPAGEfromEXILETRIBE#陣#神谷健太#山本彰吾#川村壱馬#浦川翔平#長谷川慎#鈴木昴秀#後藤拓磨
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