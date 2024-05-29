メロン　SR PSA10 美品

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ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR特徴···PSA鑑定カードの収納スペース確保の為、出品致します。自らPSA社に直出ししたワンオーナー品になりますので、ご安心ください。写真で掲載しているPSAケースのまま発送致します。※PSA10は、PSA社の評価基準で満点を取っております。ですが、必ずしもお客様のご希望に沿える「状態」とは言い切れませんので、必ず写真にて状態確認を行った上で、ご購入をお願いいたします。ご購入後、グレーディングナンバーをお伝え致します。その後、もし取引を停止する場合は、発送前であればお受けいたします。商品発送後の返品、返金対応は致しかねますので、よろしくお願いいたします。他の出品物と合わせて複数購入の場合はコメント下さい。複数購入の場合は、追加1つにつき300円お値引きします。グレーディング用スリーブに入れ、プチプチで梱包し、メルカリ便で発送します。即購入okです。ご不明点等あれば、お気軽にお問い合わせ下さい。よろしくお願い致します。