シルバニア　シルバニアファミリー　ダルメシアン　廃盤　ダルメシアンファミリー

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商品詳細
シルバニアファミリーダルメシアンファミリーダルメシアン新品未開封大切に保管しておりましたが、個人の自宅保管になりますので、ご理解いただける方のみお願いいたします！箱に割れがあります。お人形は、外から見る限り、問題なさそうですが、箱の傷みについてご了承いただける方のみお願いいたします。プチプチに包んで発送予定です。宅急便(60サイズを予定)※コレクションを減らす必要があり、出品しましたが、出品を悩んでいるため、お値下げ予定はありません。シルバニアシルバニアファミリー人形廃盤入手困難シルバニアファミリー海外オープンハンド#チョコレートのシルバニア↑こちらで、左上の『販売中のみ表示』に☑を入れていただくと、販売中の商品をご覧いただけます。よろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/conception633657.html
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