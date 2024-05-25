佐伯久のろうけつ染め絵画です色紙サイヅです

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商品詳細
写真7枚枚あります額縁は和式です古い物ですが作品は味のある作品になっています染めた布を紙に貼ったみたいです額縁の裏側は治しがあります古い物ですが漆塗りです鮎の絵いいですね自分のオススメの一つですお買い得です
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