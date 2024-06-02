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- 【刀ステ】 感謝祭 アクスタ 長義 地蔵 古今 小夜 山伏 鯰尾 まとめ売り
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商品詳細
【刀ステ】舞台刀剣乱舞感謝祭/アクリルスタンドセットランダムアクリルスタンド アクスタ◆山姥切長義(梅津瑞樹) 跪坐 ◆古今伝授の太刀（塚本凌生）軽装◆地蔵行平（星元裕月）跪坐 ◆山伏国広（横山真史）軽装◆鯰尾藤四郎（杉江大志）跪坐◆小夜左文字（納谷健）跪坐ランダム品のため、開封しています。初期キズ、スレなど気になる方は購入をお控えください。即購入可能です。
http://narcologia.ru/goods/moisture952269.html
http://narcologia.ru/goods/pompous864523.html
http://narcologia.ru/goods/capitation33608.html
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