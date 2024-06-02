サカモトデイズ　大判缶バッジ 5種セット

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商品詳細
SAKAMOTODAYS単行本12巻 大判缶バッジ5種プレゼントキャンペーンにて当選した非売品缶バッジ5種セットになります。当選200名限定※値下げ、バラ売り不可新品未開封当選書ありプチプチ保護 ネコポスにて発送予定坂本太郎南雲朝倉シン陸少糖ルーシャオタン眞下平助
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