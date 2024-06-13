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火野レイ　⭐️特大タオル❤️　特別版⭐️②
商品番号 M52604322245
商品名

火野レイ　⭐️特大タオル❤️　特別版⭐️②
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 3,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10/11入荷こちらは特別版になります。おなか出し(finished)です。手触りがすべすべで高品質のMOEPROの商品になります。購入したばかりです。厚みがありますのでまとめ買いは3点以上からでお願いします。仕様：超大バスタオル・毛布・タペストリー・布ポスター・クロス・ブランケット・膝掛け/マルチクロスサイズ：約105×55cm重さ:約280gタペストリーとして飾る場合は掛け軸を別でご用意ください。他にも多数出品してますのでお立ち寄りください。#セーラームーンまとめ買い#複数点同時購入でお値引き#紳士福セーラー服美少女戦士セーラームーンセーラーマーズ#MOEPRO#おなか出し
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