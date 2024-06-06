

四代高橋楽斎（信楽焼締抹茶茶碗） 四代高橋楽斎（信楽焼締抹茶茶碗）



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ご覧下さりありがとうございます。こちらは、高橋春斎 信楽茶碗になります。サイズ 直径約14,5～15㎝ 高さ約9㎝共箱、栞付きになります。比較的綺麗な状態ですが、未使用自宅長期保管品になります。共箱や紐にシミや汚れがあります。茶碗保護のスポンジに汚れがあります。欠けや割れはありません。写真でご確認の上判断してください。◼️プチプチを巻いてリサイクル段ボールでの発送になります。